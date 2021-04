Helmond Sport droomt van een mooi slot, met periodetitel? Heel moeilijk, maar niet onmogelijk

Dat Helmond Sport in deze fase van de competitie nog ergens voor speelt, is alleen al een overwinning. Dat was de laatste drie seizoenen wel anders, dan was het in april en mei vooral snakken naar het seizoenslot. En nu? Nu spat de gretigheid er vanaf, bleek maar weer tegen Jong AZ: na 63 seconden was het al 1-0 via Lance Duijvestijn.