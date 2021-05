Helmond Sport-duo, FC Eindhoven-doelman en Lieshoutse middenvelder in de race voor prestigieuze prijs

Staat Helmond Sport na fraaie zege nog meer moois te wachten? Twee uitblin­kers over hun toekomst

29 maart Een riante uitoverwinning op Excelsior, een flinke sprong op de ranglijst en het linkerrijtje weer in het vizier. Een voorbode op een goednieuwsweek voor Helmond Sport? Wie weet. Het gaat deze week in elk geval ook over de toekomst van twee uitblinkers, van wie eentje een aanbod afsloeg.