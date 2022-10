Helmond Sport eindigt roerige week dankzij Martijn Kaars met vechtzege op ADO Den Haag

Helmond Sport heeft na een uiterst onrustige week met 2-1 van ADO Den Haag gewonnen. Martijn Kaars was met een doelpunt en een assist de grote man voor de ploeg van interim-trainer Tim Bakens, die deze week de taken van de ontslagen Sven Swinnen overnam.

De sprint van Martijn Kaars in de 67ste minuut verraadde veel bij Helmond Sport. De spits had net de 2-1 gemaakt, nadat hij daarvoor nog een penalty miste en rende het hele veld over om het feestje met de harde kern te vieren. De ontlading na die goal was groot op De Braak.

Logisch ook. Want Helmond Sport werd de laatste weken een beetje het lachertje van de Keuken Kampioen Divisie. De Helmonders staan nog net geen laatste en er werd smadelijk gelachen om de prestaties van de ploeg, die zo ambitieus is. En dan was het de laatste week ook nog erg onrustig met de disciplinaire schorsing van aanvoerder Robin van der Meer, de oorwassing bij Jong PSV (6-0) en als klap op de vuurpijl het ontslag van coach Sven Swinnen.

Snelle treffer

Tegen ADO moest de ploeg een reactie tonen en dat gebeurde ook: vanaf de eerste minuut speelden de Helmonders met het mes tussen de tanden, dat was de laatste wedstrijden wel anders. Het hielp ook mee dat het al snel 1-0 werd: Kaars snoepte Guillem Rodriguez de bal af en legde hem breed op de meegelopen Hakon Lorentzen, die zijn derde treffer maakte.

Vervolgens werd Helmond Sport teruggedrongen en kreeg ADO twee flinke kansen op 1-1, maar die viel (nog) niet: Xander Severina stuitte op Mike Havekotte en Flor Van Den Eynden voorkwam met een fijne tackle dat Ricardo Kishna kon scoren voor de ploeg van Dirk Kuyt.

Na rust werd het alsnog 1-1, vrijwel uit het niets: een voorzet werd weggewerkt door Van Den Eynden en viel vervolgens voor de voeten van Denzel Hall, die uithaalde en scoorde.

Gemiste strafschop

Een domper voor de Helmonders, die bleven knokken. In de 60ste minuut was daar ineens een strafschop, nadat doelman Hugo Wentges de bal wegbokste en daarbij ook het hoofd van Kaars raakte. Veel scheidsrechters geven hem dan niet, maar Erwin Blank deed dat wel. Kaars ging zelf achter de bal staan en miste jammerlijk, Wentges dook de bal uit de hoek.

Even later haalde de Helmond Sport-spits alsnog zijn gram en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 2-1. Daar bleef het bij, al kreeg ADO via spits Thomas Verheydt en invaller Silvinho Esajas nog twee hele aardige kansen op de gelijkmaker. Die viel niet en dus klimt Helmond Sport enigszins uit het dal. En - belangrijker nog - is er weer iets van vertrouwen bij de ambitieuze ploeg.