Helmond Sport eindigt teleurstellend seizoen met gelijkspel tegen RKC Waalwijk

Robert Braber zal zijn afscheidswedstrijd in het betaalde voetbal niet snel meer vergeten. De middenvelder van Helmond Sport, die na zestien jaar profvoetbal stopt, scoorde zaterdag al binnen 14 seconden (!) tegen RKC, waar hij als teammanager aan de slag gaat. Het was een voorbode op één van de leukste helften dit seizoen in het Lavans Stadion, vanaf volgend seizoen SolarUnie Stadion.

Naudts maakt zijn elfde

Arne Naudts raakte in de 4de minuut de lat, in de 9de minuut maakte RKC’er Dylan Seys na een fraaie solo alweer de 1-1. Het was de laatste actie van de behendige dribbelaar, die twee minuten later het veld met een blessure moest verlaten. Even later moest Mo Mezghrani met een hoofdblessure het veld verlaten en profiteerde Helmond Sport optimaal van de ondertalsituatie bij RKC. Het was Naudts die nu wél trefzeker was, de rebound uit een schot van Braber was een prooi voor de Belgische spits.