Helmond Sport en Burnley: vrienden voor het leven

Het is officieel nog niet eens begonnen, maar de bardame sjouw zich al een ongeluk. Helmond Sport-supporters organiseren vandaag een feest voor hun broeders uit Burnley. Aftrap: 15.00 uur, warming up: al eerder. Er zijn speciale sjaals, t-shirts en stickers gemaakt. Er circuleren zelfs blikken bier, met daarop de logo's van de twee clubs.

Burnley dus. Een stadje - als je de verhalen mag geloven - zo lelijk als de nacht. Arm bovendien, sinds de zware industrie er plaats heeft gemaakt voor het luchtledige. ,,Maar er komt warm volk vandaan. Burnley heeft in Engeland niet de beste naam. En dat geldt ook wel een beetje voor Helmond in Nederland", lacht Joey van der Aa (26), een van de organisatoren van het supportersfestijn. Mede daarom is er die klik. ,,Ik heb vannacht twee uur geslapen, omdat ik er zo'n zin in had."

Tripjes

De kameraadschap tussen de supportersgroepen ontstond in 1997. Darran Wooller verliet zijn woonplaats Burnley voor een beter leven in Helmond. Hij vond er werk, maakte er vrienden en kwam in contact met de plaatselijke voetbalclub. Sindsdien worden er tripjes over en weer gemaakt. Eerst een handjevol, daarna ging het met bussen tegelijk. ,,Ik ben een jaar lang elke maand een keer daar geweest", zegt Joey. Tot ieders verbazing groeide Burnley uit van een anoniem provincieteam tot een subtopper in de Premier League.

Wooller maakte dat niet meer mee; hij werd ziek en overleed in 2014. Telkens als de supportersclubs samen zijn, wordt hij even herdacht. Dan wordt er geproost en gezongen. ,,Het heeft onze onderlinge band alleen maar sterker gemaakt", zegt Joey. ,,Volgende week gaan we weer met een bus vol jongens van Helmond Sport naar Engeland."

Hypotheek

We worden voorgesteld aan Jack Wardall, een vijftiger uit Burnley. Hij is vandaag een van de 35. Tanden van goud, inkt in de nek, stevige handdruk. ,,Wat ons verbindt? We zijn een familie, we zorgen voor elkaar. Als iemand in Burnley zijn hypotheek niet kan betalen, dan springen we bij", zegt Jack. ,,Helmond is ook maar een kleine stad. They stick together. Toen ik ze voor het eerst bij ons in Burnley zag, dacht ik: wie zíjn die gasten? En vooral: waarom komen ze in hemelsnaam hierheen?"