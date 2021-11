Helmond Sport en de voortdurende vloek van de slotfase in Breda: ‘Wéér die verdomde laatste minuut’

Of het nu de 95ste, 94ste of net als zaterdag de 89ste minuut was: Helmond Sport lijkt er zo langzaam patent op te hebben dat het in de laatste minuten onderuit gaat in het Rat Verlegh Stadion. Na de nederlagen van januari 2016 (1-0, Kenny van der Weg) en maart 2021 (3-2, Mario Bilate) ging het zaterdag (1-0, Moïse Adilehou) dus weer eens mis in Breda, waar voor Helmond Sport toch al zo weinig te halen valt. Van de zeventien eerdere onderlinge competitiewedstrijden wonnen de Helmonders er niet één. Alsof er een vloek rust op een overwinning in Breda.