Helmond Sport en fans balen van forse vuurwerkboete: ‘Jammer dat zo'n mooie avond zo'n staartje krijgt’

De club krijgt de boete omdat het niet ingreep nadat supporters Bengaals vuurwerk afstaken op de tribunes. Helmond Sport had netjes een vergunning aangevraagd voor het vuurwerk dat van buiten het stadion werd afgestoken, maar het afsteken van Bengaalse fakkels op tribunes is te allen tijden verboden. Wél had de club een vergunning voor rookpotten. ,,Dat hebben wij niet goed genoeg gecommuniceerd naar onze fans. Een foutje van onze kant”, zegt Vlemmings.

Hij is ook ‘teleurgesteld’, omdat het juist zo'n mooie avond was. Supporterscollectief We Are Helmond organiseerde op die 3 mei een sfeeractie om aandacht te vragen voor de bevrijding van Helmond, precies 75 jaar geleden. Met de bevriende aanhang - zo'n 100 man sterk - van Burnley FC werden de oorlogslachtoffers herdacht.

Strikt

De KNVB is strikt in het vuurwerkbeleid, zeker sinds alle betaald voetbalclubs in Nederland in januari van dit jaar duidelijke afspraken maakten om ‘vuurwerk uit het voetbal’ te krijgen. ,,Vuurwerk hoort niet op de tribune, dat is bijna niet veilig te krijgen”, verduidelijkt woordvoerder Bram Groot namens de KNVB. Ondanks dat de sfeeractie van Helmond Sport-supporters in de wedstrijd tegen TOP Oss zonder problemen verliep, werd er toch direct een boete opgelegd. Groot: ,,De club moet er vooraf, tijdens en na de wedstrijd alles aan doen om te voorkomen dat er vuurwerk op tribunes af wordt gestoken.” Er stonden nog wel emmers water op de tribunes, in het geval het toch nog mis mocht gaan, maar dat was voor de KNVB geen reden om de boete van 3.750 euro niet op te leggen.

Defensie

Supporterscollectief We Are Helmond baalt van de ‘starre houding’ van de voetbalbond. ,,Voor ons als supporters zijnde is dit vooral erg vervelend”, zegt Maarten Driessen namens We Are Helmond. ,,We steken er een hoop tijd en energie in om maatschappelijk iets te betekenen en als je dan ziet dat de club vervolgens fors geld moet betalen, motiveert dat niet om nog eens zoiets te organiseren.” De sfeeractie bestond naast het afsteken van vuurwerk ook uit het uitrollen van spandoeken. Verder leverde Defensie een bijdrage door enkele militairen via de lichtmasten in het stadion naar het veld af te laten dalen en mochten veteranen de wedstrijd gratis bijwonen.

De supporters hadden dan ook gehoopt dat de aanklager betaald voetbal van de KNVB in de geest van die actie had gehandeld. Maar de bond stelt dat regels nu eenmaal regels zijn. Tot teleurstelling van de club en de fans.