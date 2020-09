Helmond Sport en fans balen van nieuwe maatregelen: ‘In de MediaMarkt meer chaos dan in stadions’

De maatregelen gaan dinsdag vanaf 18.00 uur in, de eerstvolgende thuiswedstrijd van Helmond Sport is precies één week later tegen Cambuur Leeuwarden. Dat de supporters dan niet meer welkom zijn, treft Helmond Sport niet alleen gevoelsmatig, maar ook in de portemonnee. Van Esch: ,,Dit is natuurlijk zeer slecht voor de financiën van iedere voetbalorganisatie.” Zeker voor Helmond Sport, dat het - ook voor corona - financieel al lastig had.

Voor de trouwe supporters zelf is het ook ‘knap balen’, stelt Maarten Driessen namens supporterscollectief We Are Helmond. ,,Ik denk ook dat het bijna nergens zo strikt is georganiseerd als in voetbalstadions. Als je door de MediaMarkt loopt, is er meer chaos.” In de eerdere thuiswedstrijden van Helmond Sport gebeurde ook niets geks.