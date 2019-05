‘Helmond Sport en NAC zetten samenwerkingsverband voort’

De afspraken over het samenwerkingsverband met Helmond Sport werden nog gemaakt met de al lang en breed bij NAC vertrokken Hans Smulders. Met Tom van den Abbeele is er inmiddels een nieuwe technisch manager in Breda. Vanwege die wijziging konden beide clubs eventueel onder de samenwerking uit, maar die intentie is er dus niet in Helmond en Breda. Het idee dat beide clubs ook na de degradatie van NAC uit de eredivisie nog met elkaar op kunnen trekken op het gebied van ‘talentontwikkeling’ leeft nog steeds. Concreet houdt de samenwerking in dat Helmond Sport tot en met het seizoen 2021/2022 jaarlijks twee tot vier NAC-talenten huurt.

Onduidelijk

Dat waren er afgelopen seizoen met Diego Snepvangers, Bodi Brusselers, Bart Meijers, Richelor Sprangers en Jordan van der Gaag zelfs 5. Ook nu NAC volgend jaar in dezelfde competitie speelt, blijven er talenten die mogelijk aantrekkelijk zijn voor Helmond Sport, is het idee. Wie en wat is voor nu nog onduidelijk, Van der Gaag heeft recent in elk geval aangegeven dat hij best nog een seizoen aan Helmond Sport verhuurd wil worden.