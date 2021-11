Helmond Sport-fans bestoken ‘chagrijnige’ NAC-spits met berichtjes: ‘Benieuwd hoeveel goals hij maakt’

Dat zit zo: als spits van De Graafschap liep Seuntjens directe promotie mis door op de laatste speeldag gelijk te spelen tegen Helmond Sport. Hij noemde het ‘te triest voor woorden’ dat de Helmonders hun aanvallende stijl in Doetinchem inruilden voor een defensieve variant en was diep teleurgesteld. Hij bood snel zijn excuses aan voor die uitspraken en zei in een uitzending van FC Afkicken dat hij er wel een keer zes in zou schieten tegen Helmond Sport.

No hard feelings

En daarmee heeft Seuntjens de Helmond Sport-fans op scherp gezet, zeker nu Helmond Sport en NAC elkaar treffen. Dus schrijft supportersvereniging We Are Helmond: ‘Natuurlijk hebben we no hard feelings voor onze grote grijze vriend, maar desondanks zijn we benieuwd hoeveel van die ‘voorspelde’ zes goals hij daadwerkelijk gaat maken. Wij houden er helemaal niet van om achter andermans rug om te spreken over van alles en iedereen en dus vinden wij dat we onze voorspelling persoonlijk bij hem moeten bezorgen. Hou het wel netjes a.u.b.!’