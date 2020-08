Helmond Sport-fans laten vermaard clubblad Rondom de Toss terugkeren: ‘Jaarlijks 20.000 euro voor de club’

De wat oudere Helmond Sport-supporters kijken met weemoed terug op het wedstrijdboekje Rondom de Toss, maar ook de nieuwe generatie ziet het zitten, blijkt uit een rondgang van supporters Maarten Driessen en Joey van der Aa. Het idee om het clubblaadje nieuw leven in te blazen, dateert ook alweer van enkele jaren geleden. Maar juist nu Helmond Sport in financieel zwaar weer zit, keert het terug. Driessen en Van der Aa zaten onlangs met hoofdsponsor én voorzitter Philippe van Esch om tafel en die zei dat sponsoren en fans samen de schouders eronder moeten zetten. ,,We moeten het echt met z'n allen doen als we willen overleven”, benadrukt Driessen.

Even later gaven hij en Van der Aa een presentatie aan het tweekoppige bestuur, ook Ari de Kimpe zat erbij, en was het enthousiasme meteen groot. Ook omdat de initiatiefnemers van supporterscollectief We Are Helmond verwachten jaarlijks zo'n 20.000 euro over te houden. Waar die 20.000 euro vandaan komt? Vooral uit inkomsten van advertenties. Verder denken vormgevingsbureau Tegendraads uit Eindhoven en de drukkerij mee, waardoor de kosten beperkt blijven. ,,20.000 euro is best een bedrag, maar wij hebben het gevoel dat het ons gaat lukken”, zegt Driessen. Vanwege de vlotte babbel van kompaan Van der Aa, maar zeker ook omdat Helmond Sport leeft.

Quote Het is niet zo dat we een cheque geven om de lampen te vervangen Maarten Driessen, Initiatiefnemer

,,Het is voor de kleinere ondernemers zoals de slager, schilders en andere ZZP’ers een mooie manier om toch hun favoriete club te sponsoren. In de businessclub betaal je vaak meer”, zegt Driessen. De 20.000 euro die hij op hoopt te halen moet richting het veld. Het is zelfs een ‘eis’ van de initiatiefnemers om dat aan het spelersbudget toe te voegen. Enerzijds ludiek bedoeld, maar ook gewoon broodnodig. ,,Iedereen wil dat Helmond Sport beter presteert, het moet op het veld gebeuren. Het is niet zo dat we een cheque geven om de lampen te vervangen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een aantal oudere exemplaren van Rondom de Toss © Adelin van Aerle

2.500 stempels

Het boekje wordt voor elk competitieduel in een oplage van 2.500 gedrukt, beslaat 24 pagina's en komt op meerdere plekken in de stad te liggen. Verschillende Helmondse schrijvers, onder wie Arnold Otten, hebben hun hulp al toegezegd. En dus keert de nostalgie terug op De Braak. Net als de Secondenloterij? In het verleden kreeg elk boekje een stempel met een getal. Kwam dat getal overeen met het tijdstip van het eerste doelpunt, dan viel de eigenaar in de prijzen. Driessen lacht. ,,Als er iemand is die 2.500 stempels wil zetten, dan kunnen we wel wat regelen.”

De organisatie van Rond de Toss zoekt nog schrijvers en adverteerders en is per mail bereikbaar via info@ronddetoss.nl