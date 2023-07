Helmond Sport flitst in twee minuten voorbij de nummer twaalf van België

Helmond Sport heeft vrijdagmiddag een nuttige overwinning op het Belgische STVV geboekt. Met 2 doelpunten in 2 minuten maakte de ploeg van trainer Bob Peeters in het Limburgse Horst korte metten met de Belgen: 0-2. Twee proefspelers maakten hun eerste officieuze minuten.

Hoog druk zetten? Dat was in Helmond de laatste jaren niet per se de huisstijl. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen probeert trainer Peeters die hoge pressing erin te krijgen. Dat was vrijdagmiddag terug te zien tegen STVV, afgelopen seizoen de nummer 12 in de Belgische eredivisie. Al moet gezegd worden dat de Belgen met een veredeld B-elftal speelden.

Shinji Okazaki, een 119-voudig Japans international met een verleden bij Leicester City, was de meest in het oog springende naam. STVV heeft een Japanse eigenaar, vandaar dat de inmiddels 37-jarige vedette in Belgisch-Limburg neer is gestreken. Helmond Sport was daar niet per se van onder de indruk.

Aardige start

De Helmonders begonnen gretig, hadden ook een overwicht, maar kansen? Die vielen er in de eerste helft amper te noteren. Giannis Botos, de van AEK Athene overgekomen aanwinst, was nog het gevaarlijkst, maar zijn schot miste precisie. De Griek speelde 45 minuten en liet af en toe aardige dingen zien. Helmond Sport blijft zijn oren en ogen ook openhouden op de transfermarkt.

Zo zijn Jarno Janssen (ex-FC Eindhoven) en Wassim Lantaki (Lille OSC) op proef in Helmond. Florian Haxha is inmiddels afgetest. Marokkaans jeugdinternational Lantaki mocht de hele tweede helft spelen, Janssen viel na een uur in. Helmond Sport speelde ook sterk na rust. Zeker het eerste kwartier, toen vielen de beide Helmondse doelpunten, en hoe.

Onvriendelijke slotfase

In de 57ste minuut stormde Martijn Kaars alleen op het doel af en wipte hij de bal fraai over de doelman heen: 0-1. En één minuut later was het ook al 0-2. Deze keer zette Mees Kreekels goed door en legde Joseph Amazu de bal breed op Hakon Lorentzen, die ook al met een wippertje scoorde. 0-2 dus. Daar bleef het ook bij, ondanks een enigszins onvriendelijke slotfase.

STVV drong daarin nog het meest aan, maar scoorde niet meer. Ook al omdat doelman Wouter van der Steen nog een keer prima ingreep op een van richting veranderd schot.

STVV - Helmond Sport 0-2 (0-0). 57. Kaars 0-1, 58. Lorentzen 0-2.

Opstelling Helmond Sport: Van der Steen; Van Vlerken (61. Rottiers), Kreekels (61. Janssen), Van Den Eynden (61. Culhaci), Van Hove (46. Lantaki); Vankerkhoven (61. Chacón), Botos (46. Van Keilegom), Lieftink (61. Mistrafovic); Amuzu (61. Essakkati), Lorentzen (61. Van Diepen), Kaars (61. Van Ooijen).