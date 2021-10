Helmond Sport gaat ondanks vier twijfelgevallen vol vertrouwen naar FC Dordrecht: ‘Zou erg welkom zijn’

Onderin blijven bungelen of aanhaken in de middenmoot? De belangen voor Helmond Sport in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht zijn zondagmiddag groot. Trainer Wil Boessen ziet dat ook. ,,Dit is een kans om ons vaster in de middenmoot te nestelen. Een overwinning zou heel erg welkom zijn.”

Op papier moet dat ook mogelijk zijn: FC Dordrecht is de hekkensluiter van de competitie. De investeringen van de nieuwe Turkse geldschieter sorteren nog niet het gehoopte effect aan de Krommedijk, waar Leon Vlemmings in de zomer als innovatiemanager werd aangesteld. De Gemertenaar was tot vorig jaar nog algemeen directeur bij Helmond Sport, maar maakte destijds vanwege het slepende stadiondossier plaats voor Philippe van Esch.

Quote Het is prettig om te zien dat we ook 4-4-2 kunnen spelen Wil Boessen, Helmond Sport

Het zegt Boessen niets dat Dordrecht laatste staat. ,,Zij hebben behoorlijk wat kwaliteit in de selectie. Dat komt er nu misschien nog niet helemaal uit, maar dat kan wel zomaar komen. Wij moeten op onze hoede zijn en ons eigen niveau halen.” Dat niveau was tegen Jong Ajax (3-1 zege) prima. Ook al omdat de doelpunten op de juiste momenten - vlak voor en vlak na rust - werden gemaakt. ,,Dan voetbal je altijd makkelijker”, benadrukt Boessen.

Volledig scherm Arno Van Keilegom keert weer terug in de wedstrijdselectie van Helmond Sport. © Pro Shots / Peter van Gogh

Systeemwijziging?

Ook het 4-4-2-systeem leek Helmond Sport als een jas te passen. Boessen wijzigt normaal niet snel van systeem, maar door diverse blessures in de voorhoede moest hij wel. ,,Nu pakte dat heel goed uit, het is prettig om te zien dat we óók in dat systeem kunnen spelen”, houdt de trainer zijn kaarten enigszins tegen de borst. Hij kan zondag in Dordrecht in ieder geval weer beschikken over Arno Van Keilegom, die weer terugkeert na een lichte blessure.

Verder is het nog twijfelachtig of Dylan Seys (lies), Jules Houttequiet (knie), Jossué Dolet (ziek) en Jessy Hendrikx (ziek) van de partij zijn. Als zij er allemaal niet bij zien, wordt het dunnetjes in de voorhoede. Boessen blijft kalm. ,,We bepalen zondag hoe we het precies gaan doen, dat is nu nog te vroeg. We hebben nog genoeg opties over.”

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van Hove; Vereijken, Lion, Van Landschoot, Van der Sluijs; Goselink, Van Keilegom.