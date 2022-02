Helmond Sport gaat ook tegen Jong PSV onderuit, scoren blijft hét probleem

Met een opgefriste selectie moest Helmond Sport weer eens wat laten zien tegen Jong PSV, maar dat lukte, zeker na rust, niet. In de eerste helft was het nog alleraardigst en waren de Helmonders nagenoeg gelijkwaardig aan de Eindhovense beloftenploeg, die negende staat en in vorm is: de winst van vrijdag was de vierde op rij voor de elf van Ruud van Nistelrooy.

En toch had er voor rust meer ingezeten voor Helmond Sport, waar Lucas Defise zijn debuut maakte in de basis. De huurling van Union voegt voetballend vermogen toe, maar Helmond Sport heeft goals nodig, bleek in Eindhoven eens te meer. Spits Jelle Goselink komt er maar niet lekker in en miste twee grote kansen: de eerste keer liep hij recht op de doelman af, de tweede keer schoot hij de bal na een fijne pass van Dylan Seys van heel dicht bij op de paal.

Slagvaardige Fofana

Jong PSV handelde wat dat betreft een stuk slagvaardiger: Fodé Fofana troefde Maxime De Bie in de 21ste minuut in de lucht af, knikte de bal op doel en zag doelman Mike Havekotte de fout in gaan: 1-0. Diezelfde Fofana had ook nog een enorme kans op 2-0, maar schoot naast.

Toch maakte het doelpunt van de spits, die ook al debuteerde in het eerste, het verschil. En na rust was Helmond Sport niet meer bij machte om zich terug te knokken, sterker nog: het werd na 56 minuten al 2-0. Fedde Leysen gaf een perfecte voorzet op Mohamed Nassoh, die de bal tegendraads in het doel schoot. Daarna was de wedstrijd, ondanks vijf wissels aan Helmond Sport-zijde, eigenlijk wel gespeeld. Alleen Aaron Bastiaans werd nog één keertje gevaarlijk.

Straf?

En dus bleef het 2-0 en leed Helmond Sport alweer zijn derde nederlaag op rij. De ploeg ziet de laatste plek op de ranglijst nu naderen en heeft ook nog eens een straf boven het hoofd hangen nadat het onlangs vanwege een spelerstekort weigerde te spelen tegen FC Emmen.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion (70. Beekman), Defise (62. Vereijken), Van Landschoot (80. Bosiers); Seys (80. Nshimirimana), Goselink, Van Keilegom (62. Bastiaans).