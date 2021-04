Helmond Sport gaat tegen Jong Ajax voor vier op een rij: ‘We spelen écht nog ergens om’

Drie overwinningen op rij? Dat was Helmond Sport sinds 2018 al niet meer gelukt. En nu? Nu treedt de ploeg van Wil Boessen op Tweede Paasdag vol vertrouwen aan tegen Jong Ajax voor mogelijk de vierde overwinning op rij. ,,Het vertrouwen groeit, dat hebben we ook nodig”, benadrukt Boessen.

Helmond Sport staat momenteel op de negende plek, nadat de ploeg de afgelopen twee seizoenen op de laatste plek eindigde. En, nog belangrijker, de Helmonders zijn nog foutloos in de vierde periode. Of Boessen al droomt van een onverwacht succes? ,,Nee, ik praat er nu nog totaal niet over. Ik geniet er vooral van dat we een goede periode hebben, nadat we laatst een dipje hadden. Je ziet wel dat we nog écht ergens om spelen”, zegt Boessen.

Quote Als het aan mij ligt, is dit het begin van iets. Het gaat erom dat we als club veel stabieler worden Wil Boessen , Helmond Sport

Door de resultaten ontstaat er ook weer het nodige positivisme rond Helmond Sport, dat de laatste jaren veel te verduren kreeg. Ook daarom is Boessen opgelucht. ,,De supporters hebben te lang moeten wachten op een klein beetje succes. Als het aan mij ligt, is dit het begin van iets. Het gaat erom dat je als club veel stabieler wordt. Dat we veel vaker in deze regionen van de ranglijst staan en dat we niet een opleidingsclub blijven voor andere clubs in Nederland. Het zou mooi zijn als als club in geheel en qua organisatie de komende jaren verder kan groeien.”

Volledig scherm Orhan Dzepar start tegen Jong Ajax opnieuw in de basis, ook nu Maxime De Bie weer in de selectie terugkeert. © Pro Shots / Toin Damen

Ajax verdedigend kwetsbaar

Dat is toekomstmuziek. Voor nu ligt de focus op de wedstrijd tegen Jong Ajax, de vierde in de laatste periode, die in totaal tien wedstrijden telt. Dat het grote Ajax donderdag weer tegen AS Roma speelt, maakt volgens Boessen weinig uit. Vrijdag speelde Jong Ajax met nogal wat onbekende namen ook gewoon gelijk tegen NAC (1-1). ,,Wie er ook speelt, ze kunnen allemaal voetballen. Ze zijn verdedigend minder sterk, daar moeten wij van profiteren. Net zoals we dat tegen Jong AZ hebben gedaan”, zei Boessen. Helmond Sport versloeg Jong AZ vrijdag met 2-0.

Boessen beschikt maandagmiddag (14.30 uur) over een zo goed als fitte groep. De langdurig geblesseerd Kay van de Vorst (voet) en Dani Theunissen (knie) ontbreken nog, net als Ramon de Wilde en Gaétan Bosiers. Verder keert Maxime De Bie na een blessure weer terug in de selectie, maar blijft Orhan Dzepar staan op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, Duijvestijn, Dzepar; Van Keilegom, Goselink, Loukili.