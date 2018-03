Helmond Sport gaat voor drie op een rij tegen FC Den Bosch

Wie na de kansloos verloren wedstrijd tegen De Graafschap, op 23 februari, over de vierde periode was begonnen, werd voor gek verklaard in Helmond. Na twee zeges op rij leeft er in ieder geval weer iets van vertrouwen in de ploeg, al is en blijft het een hels karwei. ,,Na De Graafschap merk je dat er iets is veranderd in de ploeg. We staan nu lekker te voetballen en vorig seizoen heb je gezien hoe snel het tij kan keren", zei clubtopscorer Jordy Thomassen na de uitzege bij Telstar.