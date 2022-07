Helmond Sport geeft gas en strikt voormalig PSV’er Peter van Ooijen

Helmond Sport voegt daad bij het woord en strikt spits van FC Volendam: ‘Geeft aan waar we naartoe willen’

Helmond Sport ziet een vurige wens in vervulling gaan: Martijn Kaars (23) is gepresenteerd als spits voor volgend seizoen. Daarmee is de Monnickendammer de eerste aanwinst voor de Helmonders, bij wie de ambities flink opgeschroefd worden: er worden snel nog meer nieuwelingen verwacht.

