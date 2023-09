Helmond Sport geeft gas op deadlineday: Schroijen moet worden opgepikt bij Willem II

De Helmonders hebben nog een uur of twaalf om Schroijen over én in te schrijven. Bij Willem II werken ze in ieder geval mee, en dat terwijl de Limburger nog een doorlopend contract heeft in Tilburg (tot volgend jaar zomer). De verwachting is dat er met de overstap geen transfersom gemoeid is. Ook omdat Willem II ruimte wil scheppen in de loonkosten en de kans op speeltijd voor Schroijen gering is. De speler in kwestie liet de training bij Willem II vrijdag al schieten.