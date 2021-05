Helmond Sport geeft reservedoelmannen de kans in resterende wedstrijden: ‘Hun stinkende best gedaan’

De periode­droom van Helmond Sport is nog niet uiteenge­spat, maar het wordt nu wel erg lastig

10 april Helmond Sport is ook na de zware 5-1 nederlaag bij FC Volendam nog in de race voor de vierde periode, maar de opgave is nu wel heel erg zwaar geworden. En dat komt toch even binnen bij de spelersgroep, die de laatste weken zo goed presteren. ,,We waren het spoor even helemaal bijster.”