Helmond Sport geeft spelers met aflopend contract snel duidelijkheid

Duidelijkheid

Het contract van Van Gerwen is formeel al opgezegd, de doelman uit De Mortel loopt in zijn tweede contract. Hij moest vóór 1 april duidelijkheid krijgen. Helmond Sport moet de contracten van de overige spelers, die allemaal over een eerste contract beschikken, formeel vóór 1 mei opzeggen. Die datum lijkt haalbaar, in een enkel geval wordt het contract mogelijk in eerste instantie opgezegd om later alsnog een nieuwe aanbieding te doen. Thomassen en Warmolts stelden onlangs dat ze het erg lang vinden duren voordat Helmond Sport duidelijkheid geeft. Nu Alflen is aangesteld, breekt de tijd aan om knopen door te hakken. Ook wat betreft spelers - zoals Bram Zwanen - die op amateurbasis in Helmond spelen.