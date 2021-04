Helmond Sport gestimuleerd door supporters in aanloop naar ‘cruciale derby’ met FC Eindhoven

Het belang van de derby met FC Eindhoven is er deze week aardig ingepeperd bij de staf en spelers van Helmond Sport. De trouwe supporters maakten een filmpje en bereiden nog meer acties voor in aanloop naar het duel, dat Helmond Sport moet winnen om mee te blijven doen in de periode.

,,Grauwte smoel, ginne skrik, hè. Dat zijn onze supporters”, zegt trainer Wil Boessen met een lach. Hij waardeert het dat zijn ploeg zo gesteund wordt, ondanks dat de aanhang al bijna het hele seizoen niet meer het stadion in mag. Helmond Sport en FC Eindhoven trokken samen ook de portemonnee om ervoor te zorgen dat de derby vrijdagavond live op tv te zien is. ,,De betrokkenheid van de fans is super. Daar moeten we gebruik van maken, het zijn altijd beladen wedstrijden. Dat zag je vorig jaar wel, met die goal van Bodi Brusselers”, zegt Boessen.

Quote Een overwin­ning is zeer welkom, dit wordt een cruciale wedstrijd in de strijd om de vierde periode Wil Boessen, Helmond Sport

Helmond Sport versloeg FC Eindhoven toen met 1-0, de terugwedstrijd in Eindhoven eindigde in 2-0 en werd nog even stilgelegd wegens rellende supporters. Kortom, dé derby van Zuidoost-Brabant leeft, bij supporters nog iets meer dan bij spelers, maar toch: Boessen merkt dat zijn groep gebrand is. Ook omdat Helmond Sport nog altijd in de strijd is om de laatste periodetitel. TOP Oss, Go Ahead en Jong PSV staan dan wel hoger, maar zijn allemaal nog binnen bereik. ,,Een overwinning is zeer welkom. Dit wordt een cruciale wedstrijd voor ons”, zegt Boessen.

Jelle Goselink vrijdagavond kan starten in de derby met FC Eindhoven. De van Almere City FC gehuurde spits heeft last van zijn knie.

Vertrouwen getankt

Ook benadrukt hij maar weer eens hoe bijzonder dat is. Voorafgaand aan het seizoen gaf niemand een stuiver voor de kansen van Helmond Sport. Nu, vier duels voor het einde, wordt er nog gedroomd van een periodetitel. Die droom wil Boessen zo lang mogelijk in stand houden. Een overwinning op FC Eindhoven, waar trainer Ernie Brandts onlangs op non-actief werd gesteld, is kortom welkom. De Eindhovenaren wonnen vorige week voor het eerst een wedstrijd in 2021, van Jong Ajax. ,,Ze hebben vertrouwen getankt. Maar vertrouwen hebben wij ook.”

Huurling keert terug naar VVV-Venlo Helmond Sport heeft deze week per direct afscheid genomen van Ramon de Wilde (19), die terugkeert naar VVV-Venlo. De middenvelder kwam in november samen met Joel Roeffen en Jessy Hendrikx over van VVV, maar was voornamelijk geblesseerd. Nu hij eindelijk weer fit is, zit Helmond Sport in een cruciale fase van het seizoen en kon De Wilde amper een rol spelen. ,,Hij zou bij ons waarschijnlijk niet invallen. Nu Ramon weer is hersteld, is het voor hem beter om zichzelf met zijn leeftijdsgenoten bij VVV weer op te trainen”, benadrukt trainer Wil Boessen. De Wilde wacht nog op zijn debuut in het betaalde voetbal, zijn contract in Venlo loopt aan het einde van dit seizoen ook af. In tegenstelling tot hem maakten Roeffen, Hendrikx en Aaron Bastiaans - die in de winterstop op huurbasis van Venlo naar Helmond kwam - al wel de nodige minuten in het eerste elftal van Helmond Sport.

De statistieken bieden ook perspectief: Helmond Sport bleef de laatste vier thuisduels met FC Eindhoven in de eerste divisie ongeslagen (drie overwinningen, één remise) en kreeg daarin slechts één tegengoal te verwerken. De Helmonders hebben verder een nagenoeg fitte groep; alleen Gaetan Bosiers (knie), Kay van de Vorst (voet) en Dani Theunissen (knie) ontbreken. Verder is spits Jelle Goselink wel een twijfelgeval, hij heeft last van zijn knie.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, De Bie, Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink/Thomassen, Loukili.