Helmond Sport haalt ambitieuze assistent-trainer van Almere City FC naar De Braak

Nederlands gezicht

Bakens was vorig seizoen nog even interim-trainer in Flevoland na het ontslag van Gertjan Verbeek en trainde daarvoor Almere City onder 19. Hij wordt in Helmond de rechterhand van Swinnen, die daarnaast ook nog over Dylan Malicheff (andere assistent) en keeperstrainer Wim Ribbens beschikt. Ook zijn er nog een paar zogeheten performance coaches vanuit samenwerkingspartner KV Mechelen, maar met Bakens is er nu dus ook weer een Nederlands gezicht aan de staf toegevoegd. Daarmee is de technische staf voor het nieuwe seizoen compleet.