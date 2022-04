Helmond Sport haalt bij FC Utrecht linksback met bijna 100 profduels

Helmond Sport bijt van zich af na statement CBV-voorzitter Guus Hiddink: ‘Dit maakt het alleen maar moeilijker’

Helmond Sport is teleurgesteld in de stevige woorden van trainersvakbondsvoorzitter Guus Hiddink, die stelde dat de club ‘de regel aan zijn laars lapt’ met het ontslag van Wil Boessen. De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) stelt dat er al een nieuwe trainer op het veld stond, voordat het vertrek van Boessen en assistent-trainer Frank van Kempen netjes is afgehandeld.

17 februari