Helmond Sport haalt boomlange Belgische doelman en buitenspeler met NEC-verleden

Mantel had eigenlijk nog een contract tot medio 2021 in Lokeren, maar zat na het faillissement van de club plots zonder club. Hij hield begin juli met enkele ex-teamgenoten van Lokeren nog even zijn conditie op peil bij Thes Sport in Tessenderlo, maar dook mede op voorspraak van keeperstrainer Wim Ribbens in augustus al eens op bij Helmond Sport. Hij hoopte daarna op een stage in Engeland, maar dat ging niet door. Nu is hij terug in Helmond.