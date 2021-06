Helmond Sport haalt boomlange verdediger met eredivisie-ervaring, Duijvestijn staat voor vertrek

Helmond Sport heeft zijn eerste slag op de zomerse transfermarkt geslagen: Robin van der Meer (26) komt over van Excelsior en tekent voor twee jaar op De Braak. De 1,96 meter lange linksbenige verdediger kon ook naar Finland, maar wil zijn loopbaan in Helmond weer nieuw leven inblazen.

Van der Meer beschikt voor Helmond Sport-begrippen over aardig wat ervaring: hij speelde met Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Excelsior 46 wedstrijden in de eredivisie en daarnaast nog eens 51 wedstrijden in de eerste divisie. De in Voorburg opgegroeide speler wordt in Helmond vooral gezien als linkercentrumverdediger; na het vertrek van Alec Van Hoorenbeeck (terug naar KV Mechelen) en de verrassende transfer van Guus Joppen naar Roda JC was die positie plots dunnetjes bezaaid op De Braak. Met Van der Meer is er nu een serieuze aanwinst.

Robin van der Meer scoorde in 2019 fraai tegen Feyenoord

Linksback of centraal?

De linkspoot kan ook als linksback uit de voeten, maar richtte zich in zijn laatste seizoen bij Excelsior al vaker op de centrale positie. ,,Ik heb er in de jeugd ook veel gevoetbald. Bij Go Ahead Eagles werd mij ooit verteld: ‘Als je echt kans wilt maken op speelminuten, moet je voor de linksbackpositie gaan’. Dat werkte, want daar heb ik ook mijn transfer naar FC Utrecht verdiend. Ik kan het allebei”, zei Van der Meer al eens in een interview met het AD.

De meervoudig jeugdinternational gold in Rotterdam ook als een gangmaker in de groep, iemand die ook van ouderwetse kleedkamerhumor houdt. Zo smeerde hij de auto van een ploeggenoot met vaseline in, nadat die zout in zijn koffie had gedaan. Toch ging Excelsior niet met hem verder, ook al omdat hij er een eredivisiesalaris verdiende. ,,Al ben ik wel naar beneden gegaan, hoor. Maar dat contract wat ik toen tekende en waar ik trots op was, is een blok aan mijn been”, zei Van der Meer eerder al eens. In Helmond start hij aan een nieuw hoofdstuk.

Volledig scherm Lance Duijvestijn vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar Almere City FC. © Pro Shots / Remko Kool

Duijvestijn ontbreekt op eerste training

Van der Meer is maandag op de eerste training ook direct van de partij. Lance Duijvestijn ontbreekt juist, hij is volgens meerdere bronnen spoedig op weg naar Almere City FC. De middenvelder wordt - mits de laatste details goed worden afgerond - de eerste speler sinds Aleksandar Bjelica (januari 2016) voor wie Helmond Sport een transfersom krijgt. Duijvestijn brak eerder bij ADO Den Haag en NEC niet door, maar lanceerde zijn loopbaan vorig seizoen alsnog op De Braak; hij werd met 11 doelpunten clubtopscorer en wekte met zijn goede spel de interesse van meerdere clubs uit de onderkant van de eredivisie en bovenkant van de Keuken Kampioen Divisie.

De laatste weken werd er ook geïnformeerd naar Karim Loukili, Arno Van Keilegom en Boyd Reith, maar zij waren maandag nog gewoon van de partij. Net als Jelle Goselink. De spits die vorig seizoen al werd gehuurd van Almere City FC vervolgt zijn loopbaan vermoedelijk in Helmond, net als enkele spelers van samenwerkingspartner KV Mechelen. Gaetan Bosiers - die vorig seizoen ook al werd gehuurd - Jules Houttequiet, Ilias Breugelmans en Jarno Lion waren van de partij. Maxime De Bie is ook in beeld voor een mogelijke verhuur, maar hij is momenteel met KV Mechelen bezig aan de voorbereiding en scoorde afgelopen weekend zelfs nog in een oefenwedstrijd.