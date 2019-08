Helmond Sport haalt ervaren Jeff Stans binnen: ‘Een leider in het veld’

Helmond Sport heeft met Jeff Stans (29) opnieuw een ervaren speler binnen weten te halen. De middenvelder stond na zijn transfervrije vertrek bij Go Ahead al direct op de radar in Helmond, maar wilde eerst zijn opties verkennen. Nu tekent de Vlaardinger voor twee seizoenen in Helmond. Hij is nog niet speelgerechtigd voor het duel van Helmond Sport tegen Almere City van vrijdagavond.

Stans is na Guus Joppen en Ferry de Regt de derde ‘sterkhouder’ die Helmond Sport in deze transferperiode weet te strikken. De club zette na het afgelopen rampseizoen vol in op ervaren krachten. ,,Jeff is een leider in het veld en heeft noodzakelijke kwaliteiten die we moesten toevoegen aan onze selectie”, stelt algemeen directeur Leon Vlemmings. Stans heeft 225 wedstrijden betaald voetbal in de benen, waarvan liefst 94 in de eredivisie. De middenvelder speelde eerder bij RKC, Excelsior NAC en Go Ahead. Daar was hij vorig seizoen een vaste waarde.

De in Vlaardingen opgegroeide voetballer mikte in eerste instantie op een club bovenin de eerste divisie of onderin de eredivisie, die hem goede voorwaarden kon bieden. Maar dat aanbod kwam niet. Ook clubs uit het buitenland passeerden de revue bij zijn management. ,,België, Cyprus, India, Roemenië, Israël, eigenlijk alles is al voorbijgekomen. De meeste clubs zeggen: stap op het vliegtuig of kom hier naartoe en we regelen het, maar daar ben ik niet op ingegaan. Het moet betrouwbaar zijn en er moet een goed plan liggen”, stelde Stans onlangs nog.

Dat plan heeft hij bij Helmond Sport gevonden. Stans wil na zijn loopbaan het trainersvak in en krijgt daar bij Helmond Sport de ruimte voor. De club wil hem begeleiden in het trainersvak. Vlemmings: ,,Wij gaan Jeff daarbij helpen. Als hij bijvoorbeeld een keer bij Arne Slot (trainer AZ, red.) mee wil lopen, gaan we dat voor hem regelen.”

Prioriteit

De prioriteit van Helmond Sport op de transfermarkt lag aanvankelijk nog bij een aanvaller en een extra keeper. Vanwege het vertrek van Koen Wesdorp - wiens contract werd ontbonden - kon de club echter ook nog wel een middenvelder gebruiken. Door de komst van Stans is het beschikbare spelersbudget nagenoeg vergeven. ,,Met ons budget dienen we keuzes te maken. En de realiteit is dat de spitsen die wij willen voor ons niet betaalbaar zijn of voor andere clubs kiezen. De aanvaller die wij wilden, is gewoon niet haalbaar”, benadrukt Vlemmings.