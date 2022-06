Helmond Sport haalt grote belofte terug naar De Braak

Essanoussi begon vorig seizoen nog als basisspeler bij VVV-Venlo, maar kreeg te maken met een terugval waarop in Venlo werd besloten om de optie in zijn aflopende contract niet te lichten. Opvallend, want Essanoussi was tot een jaar geleden zo'n beetje het grootste talent uit de Venlose opleiding. Ga maar na: hij was net zestien jaar toen hij in de eredivisie debuteerde voor VVV in de beruchte wedstrijd tegen Ajax, die uiteindelijk in 0-13 (!) eindigde.

Ook de degradatie uit de eredivisie genoot Essanoussi vertrouwen van VVV-trainer Jos Luhukay, maar slaagde hij dus niet. Hij toonde - uitgerekend tegen Helmond Sport - nog wel een glimp van zijn klasse door de winnende treffer te maken. Het is tot nu toe het eerste en enige doelpunt in het profvoetbal voor de jeugdinternational van Marokko. Op De Braak moet de in Helmond opgegroeide middenvelder alsnog zijn belofte waar zien te maken.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wassim Essanoussi tekent voor twee seizoenen met optie op nog een extra seizoen op De Braak, waar zijn neefje Tarik Essakkati al debuteerde. © Pro Shots / Thomas Bakker

Eredivisie

Op vertrouwde grond dus. De scouts van Helmond Sport pikten Essanoussi ooit op bij Rood-Wit’62, maar nadat de Helmonders besloten om de jeugdopleiding op te heffen, groeide hij door in Venlo. Daar kwam hij in totaal tot 26 wedstrijden, waarvan vijf in de eredivisie. Een belangrijk deel van zijn techniek ontwikkelde Essanoussi op de straat, eerst in de Rijpel en later in de Bloemenwijk. Met zijn neefjes Wail Essanoussi (FC Eindhoven) en Mo (VVV-Venlo) en Tarik Essakkati (die vorig seizoen nog debuteerde voor Helmond Sport) trainde hij uren aan een stuk.

En nu keert hij dus terug bij Helmond Sport, dat ambitieus is en binnen drie seizoenen de eredivisie in wil. Mét Essanoussi? Hij is alweer de zevende aanwinst in deze transferperiode, de komst van Dylan van Diepen (18) is ook in aantocht. En Gaétan Bosiers, Jules Houttequiet en Jarno Lion komen zo goed als zeker nog een seizoen van KV Mechelen. En voor de eerste training, op 27 juni, worden nog eens twee nieuwe aanwinsten verwacht.

Transferoverzicht

Nieuw: Kaars (FC Volendam), Scholten (Sparta Rotterdam), Culhaci (FC Utrecht), Van Vlerken (Almere City), Van den Eynden (KV Mechelen), Lieftink (De Graafschap), Essanoussi (VVV-Venlo).

Vertrokken: Van der Sluijs, Seys, Beekman, Fosu-Mensah, Nshimirimana, (allen nog onbekend), Reith (Roda JC), Breugelmans (OH Leuven), Bastiaans (VVV-Venlo, was gehuurd), De Bie (Lierse SK), Hendrikx (FC Esperanza Pelt)

Doorlopende contracten: Havekotte, Mantel, Azmi, Van der Meer, Van Hove, Van Landschoot, Vereijken, Van Keilegom, Goselink