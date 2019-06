Helmond Sport haalt Jeffrey Neral op amateurbasis binnen

Aan het begin van dit seizoen (2018/2019) maakte Neral de overstap van Sparta naar derde divisionist SteDoCo. De overgang kwam pas in november rond en na enkele invalbeurten vertrok hij alweer. In december maakte hij de overstap naar het Slowaakse AS Trencin, dat in Europees verband Feyenoord uitschakelde. Neral kwam daar echter niet in actie in de competitie.