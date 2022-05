Helmond Sport haalt met ervaren Lieftink de volgende serieuze versterking binnen

Helmond Sport was al een tijd in gesprek met Lieftink, die in zijn eerste seizoen in Doetinchem vrijwel alles speelde en op het nippertje promotie misliep in de veelbesproken wedstrijd tegen Helmond Sport (0-0). Het afgelopen seizoen begon hij ook als basisspeler, maar vanaf november vertroebelde het perspectief van de middenvelder uit Deventer, die geplaagd werd door corona en kleine blessures. In de play-offs speelde Lieftink onlangs nog een halfuurtje tegen FC Eindhoven, dat over twee wedstrijden te sterk was voor De Graafschap.