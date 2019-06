Helmond Sport haalt oude bekende Guus Joppen terug: ‘Ik weet waar Helmond Sport toe in staat is’

Joppen maakte in 2007 al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Helmond Sport, nadat hij daarvoor in de opleiding van PSV speelde. Toenmalig trainer Jan Poortvliet haalde hem destijds bij de selectie en gaf hem direct veel vertrouwen. Joppen betaalde dat vertrouwen uit door een dragende kracht te worden en maakte in 2012 de stap naar VVV Venlo. Met de Venlonaren speelde hij één seizoen in de eredivisie en twee jaar in de eerste divisie, vervolgens speelde hij nog twee seizoenen bij Willem II, voordat hij twee jaar geleden neerstreek bij NEC.

Of hij ook voor Helmond Sport had gekozen als hij er in het verleden niet had gespeeld? ,,Dat sentiment speelt ergens wel mee, ja. Ik weet wat Helmond Sport is en waar de club toe in staat is. De club wil weer terug naar de tijden dat ze bijna altijd play-offs speelden, toevallig heb ik die tijden nog meegemaakt”, zegt Joppen met een lach. In de jaren dat hij weg was, hield hij regelmatig contact met Rémond Strijbosch, nu hoofd opleidingen.