Helmond Sport haalt verdediger met verleden bij Inter en FC Eindhoven

transferHelmond Sport heeft zijn vijfde zomeraanwinst binnen: Flor Van Den Eynden (21) tekent voor twee seizoenen met optie op nog een extra seizoen. De verdediger speelde tussen 2019 tot 2021 voor FC Eindhoven, maar komt nu transfervrij over van KV Mechelen, waar hij in het beloftenteam speelde.

Van Den Eynden is een oude bekende van Helmond Sport-trainer Sven Swinnen, die in de jeugdacademie van KV Mechelen al met de verdediger werkte. De rechtspoot gold als een groot talent bij de samenwerkingspartner van Helmond Sport en dwong in 2017 zelfs een transfer af naar de Italiaanse topclub Internazionale. Na 2,5 jaar hield het daar echter op voor Van Den Eynden, die vervolgens bij FC Eindhoven zijn debuut maakte als profvoetballer.

In twee seizoenen kwam de Belg tot 22 duels in de Keuken Kampioen Divisie, maar vanaf 2021 vertroebelde zijn perspectief: door de coronacrisis en blessureleed kwam hij zonder club te zitten en liepen stages bij Lierse SK en Lommel op niets uit. Dat ging hem niet in de koude kleren zetten, zei Van den Eynden eind 2021 nog tegen Het Laatste Nieuws. ,,Op mentaal vlak was dat heel moeilijk. Ik vroeg me regelmatig af wat er mis ging de voorbije jaren. Ik leefde op een wolk na mijn transfer naar Inter en plots zat ik in de put. Maar ik gaf de moed nooit op.”

Concurrentiestrijd

De 1,86 meter lange verdediger meldde zich in het najaar weer bij het voor hem bekende KV Mechelen, waar zijn broertje Bas (20) in het eerste elftal speelt en hijzelf minuten maakte in de onder 21. Een doorbraak in het eerste elftal zat er niet in, in Helmond moet dat alsnog gebeuren. Van den Eynden moet de concurrentiestrijd aangaan in het centrum van de defensie, Helmond Sport wil sowieso nog een ervaren verdediger aan de groep toevoegen.

Selectie 2022-2023

Nieuw: Kaars (FC Volendam), Scholten (Sparta Rotterdam), Culhaci (FC Utrecht), Van Vlerken (Almere City), Van den Eynden (KV Mechelen).

Vertrokken: Van der Sluijs, Seys, Beekman, Breugelmans, Fosu-Mensah, Hendrikx, Nshimirimana, Reith (allen nog onbekend) en Bastiaans (VVV-Venlo, was gehuurd), De Bie (Lierse SK).

Doorlopende contracten: Havekotte, Mantel, Azmi, Van der Meer, Van Hove, Van Landschoot, Vereijken, Van Keilegom, Goselink