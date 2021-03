Helmond Sport heeft ‘belangrijke pion’ weer terug tegen NEC: ‘Ik wil graag met hem verder’

Joppen viel tegen Jong PSV (2-2) uit met een liesblessure en ontbrak ook tegen FC Dordrecht (2-1). Vrijdag wordt bepaald of de verdediger kan starten tegen NEC, zijn oude ploeg, maar de kans is groot dat Orhan Dzepar en Alec Van Hoorenbeeck het centrale duo vormen. ,,Er zijn nog genoeg wedstrijden, we moeten geen risico nemen met Guus. Hij is een belangrijke pion voor ons, zeker ook in het neerzetten van de organisatie”, benadrukt Boessen.

De komende weken moet duidelijk worden of Joppen ook daadwerkelijk een aanbieding krijgt om zijn aflopende contract te verlengen. Dat heeft ook met financiën te maken: het budget is en blijft krap op De Braak. Het is in elk geval zeker dat Jeff Stans, die zwaar op de begroting drukt, en Juul Respen de club na dit seizoen gaan verlaten.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen wil na twee nederlagen en een gelijkspel weer eens winnen. © Pro Shots / Ron Baltus

Fris en fruitig

Voordat het zover is, wil Boessen zo hoog mogelijk eindigen met Helmond Sport. Na de teleurstellende duels met Jong PSV en FC Dordrecht wacht NEC. ,,De aansluiting van achteruit was niet goed tegen Dordrecht, daar hebben we aan gewerkt. En iedereen is weer fris en fruitig nadat we veel wedstrijden in een korte tijd gespeeld hebben, we misten tegen Dordrecht net die scherpte. We gaan er tegenaan tegen NEC, een goede ploeg”, aldus Boessen.

Alleen Dani Theunissen is geblesseerd, verder is er nog een speler een beetje ziekjes. Boessen wil niet zeggen wie en houdt zijn kaarten wat dat betreft tegen de borst. ,,Een verrassing? We gaan het vrijdag zien”, zegt de coach.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Dzepar, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.