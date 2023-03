Helmond Sport heeft Belg uit bekende voetbalfamilie op proef, keiharde oefennederlaag tegen Willem II

Limbombe genoot zijn opleiding bij KVC Westerlo, maar is sinds 2019 speler van Lierse Kempenzonen: op het tweede niveau van België komt hij echter amper aan spelen toe: hij deed dit seizoen alleen een kwartiertje mee in de beker. Bij Helmond Sport krijgt de aanvaller de kans om zich in de kijker te spelen, tegen Willem II liet hij in elk geval van zich horen: Limbombe dook al na twee minuten op voor het doel en schoof hem koel binnen: 0-1.