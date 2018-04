Helmond Sport heeft Braber weer terug tegen titelkandidaat NEC

Terwijl NEC nog volop strijdt voor de titel en promotie naar de eredivisie zit het seizoen voor Helmond Sport er al even op. Toch geeft de ploeg van trainer Roy Hendriksen zich niet zomaar gewonnen. ,,Er is genoeg om voor te spelen. Een hoop jongens hebben een aflopend contract."

De boodschap van Hendriksen aan zijn spelersgroep is dan ook: 'Speel jezelf in de kijker.' En Helmond Sport heeft nog wel wat goed te maken na de verloren derby tegen FC Eindhoven. ,,Dat is wel een katertje. Zeker omdat we best aardig stonden te voetballen, FC Eindhoven had helaas een hoog rendement", zegt Hendriksen.

Weerzien

Voor hem is het treffen met NEC een bijzondere, de coach werkte in Nijmegen als assistent. Natuurlijk gunt hij NEC het kampioenschap, maar waagt hij zich niet aan spannende uitspraken. ,,NEC is net als Fortuna en Jong Ajax een grote kandidaat voor het kampioenschap. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar", weet Hendriksen.

Braber