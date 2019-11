Helmond Sport heeft clubtopscorer Snepvangers pas in 2020 terug: ‘Jammer, hij was goed bezig’

voorbeschouwingHelmond Sport-aanvaller Diego Snepvangers komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De van NAC gehuurde linkspoot heeft een scheurtje in zijn lies en ligt er meerdere weken uit. Een tegenvaller voor trainer Wil Boessen: Snepvangers is met 4 doelpunten de clubtopscorer van de Helmonders.

Verder was Snepvangers ook nog goed voor twee assists. Daarmee is hij bij meer dan een derde van de in totaal 15 goals betrokken. ,,Diego was goed bezig, het is jammer dat we hem moeten missen”, zegt Boessen. Hij kan dit jaar ook geen beroep meer doen op Bram Zwanen (enkel- en liesklachten) en Stefan Tielemans (teenblessure). Toch hoor je Boessen niet mopperen met 3 blessures op een totaal van 23 spelers. ,,Je hebt tijdens een seizoen altijd met blessures te maken. We mogen niet klagen, de groep staat er verder goed en fit op”, vindt de trainer.

Hij heeft Dean Koolhof, Robert Mutzers en Bodi Brusselers vrijdagavond tegen NEC ook weer terug. En hij zag zijn ploeg vorige week een prima oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard spelen. Met name Sander Vereijken had het in de eerste helft op zijn heupen. ,,Sander speelt onbevangen, dat is zijn kracht, maar soms ook nog zijn zwakte. Hij ziet dingen die anderen niet zien, zijn ploeggenoten begrijpen dat niet altijd. Hij heeft wél potentie”, ziet Boessen. De kans is ook groot dat de Helmondse vleugelaanvaller tegen NEC opnieuw tot de basisopstelling zal behoren.

Statement

De wedstrijd tegen NEC begint met een statement tegen racisme: de spelers komen niet in actie in de eerste minuut na de aftrap én de boodschap ‘Racisme? Dan voetballen we niet’, zal op de reclameborden te zien zijn. ,,Dat statement is terecht, wij sluiten ons daar volledig bij aan”, zegt Boessen. De actie volgt naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens FC Den Bosch - Excelsior: Excelsior-aanvaller Ahmed Mendes Moreira werd racistisch bejegend vanaf de tribunes. ,,Racisme blijft een ding in stadions. Het is goed dat er actie wordt ondernomen.”

Na die 1ste minuut gaat Helmond Sport op jacht naar een resultaat tegen NEC, dat achtste op de ranglijst staat. Helmond Sport staat 16de, vooral omdat het moeite heeft met scoren. Of er in de winterstop nog wat bij komt? De club gaat vanwege de volle agenda niet op trainingskamp; de competitie wordt al op 10 januari hervat. Toch wil dat niet zeggen dat er ook budget vrijkomt voor eventuele versterkingen. Het spelersbudget is vergeven en alleen als er op een creatieve manier - bijvoorbeeld via een sponsor - geld beschikbaar komt, is er iets mogelijk.