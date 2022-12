Helmond Sport heeft clubtopscorer weer terug tegen FC Den Bosch, maar of hij ook begint?

Bijzondere vriend­schap met Engelse club geëerd op uitshirt van Helmond Sport

HELMOND - 25 jaar vriendschap met Burnley is bezegeld in het uitshirt van Helmond Sport dit seizoen. Een tenue in bordeauxrood met blauw, de kleuren van de Engelse club. Fervent Helmond Sport-fan Bob de Bruin is er maar wat trots op.

11 november