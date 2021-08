Helmond Sport heeft de beste kansen, maar scoort het minst in eerste divisie: ‘Moet anders tegen Jong AZ’

Geen enkele club in de Keuken Kampioen Divisie had in de eerste speelronde meer goals moeten maken dan Helmond Sport. De ploeg van Wil Boessen noteerde 3,1 ‘expected goals’ tegen FC Den Bosch, maar maakte er precies nul. De opdracht tegen Jong AZ is vrijdag dus duidelijk: wél scoren.

Bij expected goals wordt gekeken naar de kwaliteit van de kansen, Helmond Sport kreeg er liefst vijftien tegen FC Den Bosch. Hoe waarschijnlijk was het dat uit een bepaalde mogelijkheid een doelpunt viel? Gekeken wordt naar de positie van degene die schiet of kopt en de vrijheid in de situatie. Daar kwam dus het cijfer 3,1 uit rollen, geen enkele club scoorde wat dat betreft hoger. ,,Ongelooflijk, ja. Maar ik maak me totaal niet druk, we hadden tegen FC Den Bosch veel de bal, creëerden grote kansen, maar vergaten dus één ding: scoren”, zegt coach Wil Boessen.

Hij zag ook dat invallers Keyennu Lont en Dylan Seys iets extra's brachten. Zij zijn echter nog niet zover dat ze tegen Jong AZ al in de basis kunnen starten, Boessen kiest voor dezelfde elf als tegen FC Den Bosch. De meest lastige keuze ligt momenteel op het middenveld: Jarno Lion is onomstreden, de verschillen tussen Jellert Van Landschoot, Gaétan Bosiers en Sander Vereijken zijn klein, zegt Boessen. Die laatste valt momenteel even buiten de basis. ,,Ik heb daar met hem over gesproken, hij pikt het goed op. Het is juist fijn dat de verschillen klein zijn.”

Volledig scherm De verschillen op het middenveld zijn klein bij Helmond Sport, waar Jellert van Landschoot (foto), Gaétan Bosiers en Jarno Lion vooralsnog de voorkeur krijgen. © Pro Shots / Peter van Gogh

Extra verdediger?

Het liefst ziet Boessen de selectie nog verder uitgebreid worden, een centrale verdediger is gewenst: met Maxime De Bie, Robin van der Meer en Paul Fosu-Mensah zijn er momenteel maar drie pure verdedigers in de ploeg. Maar het spelersbudget is ‘voor dit moment’ grotendeels vergeven, zegt Boessen. De trainer is verder tevreden over de huidige selectie, zeker als Seys en Lont straks honderd procent fit zijn. ,,We staan er goed voor, dat moeten we nu tegen Jong AZ uitdrukken in punten. Zij zijn een goed voetballende ploeg, het wordt lastig om dat te verdedigen.”

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Bosiers, Lion, Van Landschoot; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.