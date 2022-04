Helmond Sport heeft de overlevingsmodus ingeruild: ‘Dit is een compleet andere situatie’

Helmond Sport licht geen enkele optie: club heeft extra bedenktijd nodig voor drietal spelers

Helmond Sport heeft de opties in de aflopende contracten van Dylan Seys (25), Keyennu Lont (21) en Paul Fosu-Mensah (20) niet gelicht. Dat wil niet zeggen dat het einde verhaal is voor het drietal in Helmond: de club heeft extra bedenktijd nodig, ook omdat de nieuwe staf pas zes weken bezig is.

31 maart