Helmond Sport heeft Goselink en Vereijken terug tegen Roda JC

Spits Goselink ontbrak de laatste vijf duels bij Helmond Sport. Voordat hij terechtkwam in de ziekenboeg had hij een basisplaats bij de huidig hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Vereijken moest alleen de laatste twee wedstrijden missen. ,,Het is fijn dat ze terug zijn”, geeft trainer Sven Swinnen aan. ,,Dat zorgt voor meer wisselmogelijkheden én grotere trainingsvormen. We hebben deze week met twintig spelers op het trainingsveld gestaan. Dat is hier al lang niet gebeurd.”

Tegen Roda bouwt Swinnen voort op de afgelopen wedstrijden. De Belg ziet een stijgende lijn sinds zijn komst. ,,Ik probeer door de resultaten heen te kijken”, refereert hij aan de slechts drie punten in de laatste zeven duels. ,,We hebben in zes weken een totale switch gemaakt in het spel. In de energie die we leveren. Ik heb de afspraak met de spelers dat we tot de laatste speelronde blijven knokken. De jongens zullen zich ook moeten tonen. Als profspeler kunnen ze zich niet veroorloven uit te bollen.”