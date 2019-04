Helmond Sport heeft maar één doel in kelderkraker tegen Jong FC Utrecht: ‘Absoluut geen laatste worden’

voorbeschouwingHelmond Sport speelt dit seizoen nog voor maar één ding: niet als laatste eindigen. De ploeg van trainer Robby Alflen staat twee punten voor op Jong FC Utrecht, de tegenstander van vrijdag. Bij een zege op sportcomplex Zoudenbalch is de laatste plek definitief vermeden. ,,We willen absoluut geen laatste worden”, zegt Alflen, die zelf in het verleden nog hoofdtrainer was van FC Utrecht.

Alflen maakt meteen duidelijk dat hij eigenlijk ook geen 19de wil eindigen, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Helmond Sport beleeft een mislukt seizoen en moet nu in elk geval die vermaledijde laatste plek vermijden. En proberen om een evenaring of zelfs een aanscherping van een negatief clubrecord te voorkomen: Helmond Sport haalde in de clubhistorie namelijk nog nooit minder dan 22 punten in een heel seizoen, nu staat de teller op 21.

Het is nog de vraag wie er bij Jong FC Utrecht zullen spelen, het eerste elftal is dit weekend vrij. Nick Venema speelde woensdagavond in ieder geval al met de hoofdmacht tegen Fortuna Sittard, de kans lijkt dan ook klein dat hij vrijdag aan de aftrap staat. ,,Het is nog de vraag waar ze mee komen, er is een goede kans dat Advocaat een aantal jongens ritme op wil laten doen”, vermoedt oefenmeester Alflen. ,,Wij moeten gewoon ons eigen ding doen en net als tegen FC Eindhoven met passie en strijd spelen. Dan zie je maar weer dat er veel mogelijk is.”

Lichtpuntje

De kans is groot dat Juul Respen opnieuw in de punt van de aanval start, Arne Naudts is nog altijd geblesseerd. Respen is een van de lichtpuntjes bij Helmond Sport na de winterstop, zo vindt Alflen. ,,In het begin van het seizoen had Juul het moeilijk, dat zag je op de trainingen. Na de winterstop is hij meer aanwezig en heeft hij zijn kans gepakt.” Respen begon als linksbuiten, maar is van nature een spits. Door de blessure van Naudts speelde hij op die positie tegen Sparta (één doelpunt) en tegen FC Eindhoven (assist op de 1-0 en voorassist op de 2-0).