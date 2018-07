Helmond Sport heeft met Marco Huizing een nieuwe veiligheidscoördinator

Taal van supporters

Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings is blij dat er met Huizing een ervaren kracht is gevonden. Toen hij begon als directeur was de vorige coördinator net opgestapt. De aanstelling van een nieuwe man had van meet af aan prioriteit bij Vlemmings. ,,Het is prettig dat Marco per direct in deze functie begint, hij weet ook hoe hij met supporters om moet gaan. Veiligheid is een belangrijk aspect."