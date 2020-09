Helmond Sport heeft met smalle selectie luxeprobleem in aanloop naar derby met Eindhoven

Helmond Sport reist vrijdag met een goed gevoel af naar FC Eindhoven. De selectie van Wil Boessen is ondanks de smalle samenstelling honderd procent fit en heeft een goed gevoel overgehouden aan de competitiestart. Boessen heeft achterin keuze te over en daar lijkt vooralsnog de enige onzekerheid in de samenstelling voor de derby te zitten.

Boessen startte - door een licht geblesseerde Guus Joppen - het seizoen in Oss met het centrale duo Alec Van Hoorenbeeck-Orhan Džepar aan de eerste wedstrijd. Omdat laatstgenoemde twee gele kaarten ontving moest de hoofdcoach in de tweede wedstrijd tegen NAC een wijziging maken, maar omdat Joppen terug was van zijn blessure kon de 30-jarige Eindhovenaar starten in het 0-2 verlies met de Bredanaren.

Welk centrum?

Nu Džepar terug is, is het de vraag met welk centrum Boessen zal starten in de derby met Eindhoven. Op basis van de laatste training lijkt de voorkeur uit te gaan naar hetzelfde centrum als in de wedstrijd tegen NAC. Džepar is ook nog een optie voor het middenveld, maar dat lijkt met Jeff Stans, Lance Duijvestijn en Sander Vereijken goed te staan. ,,We hebben woensdag in een bepaalde formatie gespeeld. En op donderdag in een andere variant. Op vrijdag maken we de elf namen bekend”, zegt Boessen, die naar buiten toe nog liever niet teveel duidelijkheid geeft over de opstelling.

,,Iedereen is fit. Dat is het belangrijkste. De trainer heeft een luxeprobleem en het is lang geleden dat dat zo was”, zegt Boessen met een lach. Ook de 19-jarige Maxime De Bie zou nog een optie kunnen zijn. Hij kan net als zijn Belgische kompaan Van Hoorenbeeck met beide benen aardig uit de voeten, wat Boessen later in het seizoen meerdere opties geeft.

Derby

Duidelijk is dat de derby met Eindhoven een nieuw meetmoment wordt voor de Helmondse club. ,,Het is weer een uitdaging. Het is een feit dat we het tegen NAC goed hebben gedaan en negentig minuten in de wedstrijd zijn gebleven. Daarbij lag een gelijkspel meer voor de hand dan een verliespartij. We willen op dezelfde voet verder.”

Als trainer van FC Den Bosch werkte Boessen al met Bart Biemans, Jort van de Sande en Jens van Son, een trio dat tegenwoordig uitkomt bij de tegenstander van vrijdag. ,,Het wordt spannend morgen. Eindhoven is een geduchte tegenstander waar je aan kan meten, maar zij zitten natuurlijk wel met het verhaal Kaj de Rooij. Die jongen is waarschijnlijk met zijn hoofd bij NAC, maar speelt nog voor Eindhoven.” Woensdag nog werden er door NAC-supporters spandoeken opgehangen om het doelwit te bevrijden uit de Eindhovense ‘kooi’.

Enige manco

,,Toch is hun as heel stabiel met jongens als Amevor, Van Son en Biemans. Het is aan ons om daar met dynamiek, snelheid en creativiteit doorheen te breken. Daar is voor ons de winst nog te behalen”, zegt Boessen. Zondag in het treffen met NAC was dat het enige manco voor zijn ploeg, die niet wist te scoren tegen de Bredase formatie die organisatorisch goed stond.

Nieuwe spelers heeft de Sittardse coach deze week nog niet tot zijn beschikking gekregen. ,,Daar zijn we mee bezig. We hebben nog tot 6 oktober dus we hebben tijd zat. We wachten tot de huurprijs omlaag gaat. Daar zit het hem nu in. Net als de keuze van of spelers willen komen. Er zijn een hoop spelers in de eredivisie die liever op de bank zitten dan bij ons te komen voetballen. Dat begrijp ik niet. Lukt het je ergens in je tweede of derde jaar niet om te spelen, dan denk ik: ga lekker wat anders doen. De spelers die we nu hebben willen hier graag voetballen.”

Boodschap aan fans

Tot slot heeft Boessen nog een boodschap voor de fans, die vanwege het coronavirus en daarbij horende maatregelen niet in het Jan Louwers Stadion aanwezig kunnen zijn. ,,Ik vind het heel vervelend dat ze er niet bij kunnen zijn, maar aan de andere kant zit je er op tv met je neus bovenop. Toen we terugkwamen van de overwinning bij TOP Oss was de support fantastisch. De hele parkeerplaats stond vol met fans met fakkels.”

,,Zo zie je dat er wat bij Helmond Sport gaande is. Daar waar luxe ontstaat zie je dat mensen vaak egocentrisch worden. Als het armoedig is, zijn we sociale wezens. ‘We zitten in de shit, maar we gaan het samen doen’. Iedereen die er wat van wil maken werkt er keihard voor. Daarom kost het geen energie om hier trainer of speler te zijn. Het is aan ons om dat te vertalen op het veld, maar als de supporters zo reageren als ze reageren dan klopt dat plaatje wel”, besluit hij.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Stans, Vereijken, Duijvestijn; Van Keilegom, Thomassen, Loukili.