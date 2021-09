Helmond Sport heeft na ‘harde klap’ wat recht te zetten tegen Jong FC Utrecht, Seys weer terug

Helmond Sport verloor de eerste drie competitieduels, maar speelde daarin heel aardig positiespel. Daarna werd er twee keer gewonnen, vooral omdat de Helmonders hun zaakjes verdedigend prima voor elkaar hadden. Hoe anders was dat maandag in Eindhoven ? De ene na de andere bal werd ingeleverd en van de verdediging leek wel een gatenkaas. ,,En toch kwamen we met 0-1 voor. Maar dan zijn we zó enthousiast dat we binnen twee minuten alweer een goal tegen krijgen. We kunnen onszelf nog op heel veel vlakken ontwikkelen”, zegt coach Wil Boessen.

Wat hem betreft is de vertoning in de derby een eenmalige negatieve uitschieter, dinsdag werd al driftig naar de beelden gekeken en woensdag en donderdag werden op het trainingsveld nog de puntjes op de i gezet. ,,De puzzelstukjes vallen uiteindelijk wel in elkaar, vorig seizoen duurde het ook even voordat we veel punten gingen pakken.” Het lijkt alsof Boessen zinspeelt op veranderingen, hij speelt al sinds de eerste speeldag met een vaste formatie. ,,Ik wissel niet zo snel, je moet jongens ook vertrouwen geven, niet bij één fout meteen iemand er weer uithalen. Toch heb ik een optie in mijn hoofd zitten, het is mogelijk dat ik tegen Jong FC Utrecht iets verander.”