Helmond Sport heeft niks te vertellen tegen titelfavoriet Fortuna Sittard

Het seizoen van Helmond Sport dreigt als een nachtkaars uit te gaan na de kansloze 3-0 nederlaag tegen koploper Fortuna Sittard. Cijfermatig maakt de ploeg nog kans op de play-offs, maar in de praktijk is het een schier onmogelijke opgave. Een beroerde start kostte de ploeg in Sittard de kop.

Trainer Roy Hendriksen moest zijn opstellingen op aardig wat plaatsen omgooien tegen koploper Fortuna Sittard. Ron Janzen en Stephen Warmolts waren geschorst, Robert Braber was niet fit genoeg om te beginnen. Hendriksen besloot zijn opstelling door elkaar te husselen: Jason Bourdouxhe speelde linksback, Dylan de Braal centraal, Maikel Verkoelen rechts, Jordy Thomassen op het middenveld, zodat er voor Furhgill Zeldenrust en Arne Naudts plek in de voorhoede was.

Belabberd begin

Die gewijzigde opstelling pakte rampzalig uit. Helmond Sport begon onthutsend zwak aan de wedstrijd tegen de koploper en keek al binnen 10 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. In de 6de minuut kreeg Lars Hutten een steekballetje en kreeg hij alle tijd om een hoek uit te kiezen: 1-0. In de 8ste minuut werd het nóg erger voor de Helmonders; Maikel Verkoelen liet zich aftroeven door Michael Pinto die de bal vervolgens strak in de bovenhoek volleerde, een prachtige goal: 2-0. Het was aan doelman Stijn van Gassel te danken dat Helmond Sport nog enigszins in leven bleef voor rust; hij redde tot twee keer toe knap op inzetten van Finn Stokkers en Clint Essers. Helmond Sport stelde daar bar weinig tegenover, Naudts was nog het dichtst bij een treffer na een voorzet van Zeldenrust.

Damen op de brancard