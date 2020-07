Helmond Sport heeft oud-Ajacied en doelman op proef, ook Hancer sluit aan na thuisquarantaine

Het is in deze periode een komen en gaan van (test-)spelers bij Helmond Sport. Donderdag waren er drie nieuwe gezichten op het trainingsveld: Adham El Idrissi, Akif Hancer en Luuk Brand trainden voor het eerst mee. Verder zijn Jesse Kieboom en Xhelal Terziqi na een proefperiode juist afgetest.

Van de nieuwelingen heeft El Idrissi de meeste ervaring. De 23-jarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax, speelde jeugdinterlands voor Oranje onder 18, speelde 24 competitieduels voor Jong Ajax en SC Telstar, was op proef bij PEC Zwolle en speelde afgelopen seizoen nog op het derde niveau in Griekenland. Zijn meest opvallende wapenfeit in dienst van PS Kalamata was een doelpunt in het bekerduel met topploeg Olympiakos.

Naast El Idrissi is ook Luuk Brand aangesloten. De Waalwijkse doelman doorliep de jeugdopleiding van Willem II en keepte vorig seizoen enkele wedstrijden voor het beloftenelftal van ADO Den Haag. Hij is nu in beeld als derde keeper; Stijn van Gassel heeft al een contract en de club heeft testspeler Rowen Koot op het oog als tweede man.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Luuk Brand doorliep de jeugdopleiding van Willem II. © Soccrates

Thuisquarantaine

Verder traint ook Akif Hancer sinds deze week mee op De Braak. De club had hem al langer in het vizier, maar de middenvelder verbleef onlangs langer dan drie dagen in Turkije, waar hij een contract tekende. Daardoor moest hij twee weken in thuisquarantaine voordat hij aan mocht sluiten bij de training. De kans is groot dat hij net als de overige testspelers zaterdag in Helmond zijn eerste wedstrijdminuten gaat maken tegen de Egalité Academy.