Helmond Sport heeft Robert Braber weer terug in belangrijke wedstrijd tegen FC Volendam

Helmond Sport hoopt de lijn van de laatste vier duels (twee zeges, twee remises) door te trekken tegen de Volendammers, een directe concurrent op de ranglijst. En de eerste tegenstander in de derde periode. ,,We moeten nu niet in slaap vallen. In deze competitie kan je altijd nog de play-offs halen, dat hebben wij vorig seizoen ook al eens bewezen. Daar gaan we nu weer voor", benadrukt Hendriksen, die met een periodetitel hoopt het matige Helmondse seizoen nog te kunnen redden.

Rentree Verkoelen

Voor de cruciale fase heeft Hendriksen weer de beschikking over Robert Braber en Ron Janzen, die terugkeren in de selectie na een griepje. Aan de andere kant is Robert van Koesveld een twijfelgeval, hij kreeg in de wedstrijd tegen Jong PSV last van zijn hamstring. Voor Furhgill Zeldenrust, Marijn van Heugten, Brandon Ormonde-Ottewill, Arne Naudts, Grad Damen en Maikel Verkoelen komt het duel sowieso te vroeg. Verkoelen deed deze week al wel een halfuur mee met de beloften. ,,Dat ging goed, hij is goed op de weg terug", aldus Hendriksen.