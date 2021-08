Helmond Sport heeft selectie ‘in principe rond’ met Belgisch jeugdinternational van KV Mechelen

Dolet had nog een contract tot medio 2022 bij AA Gent en werd in juli zelfs nog ingeschreven voor het toernooi om de Conference League. Toch zong zijn naam al enige tijd rond bij KV Mechelen, waar Dolet eerder al eens in de opleiding speelde én tekent nu als transfervrije speler een 2-jarig contract. Daarin speelde Helmond Sport een belangrijke rol. ,,Het is niet zo dat KV Mechelen hem hier zo maar even neerzet, het is een gezamenlijk plan”, zegt technisch manager Louis Coolen. ,,Hij is de onder 21-competitie ontgroeid en kan nu bij ons vlieguren maken.”

Het duurt vermoedelijk nog wel even voordat Dolet honderd procent wedstrijdfit is, de laatste weken trainde hij niet meer met de groep bij AA Gent. Op De Braak wordt de tweevoudig Belgisch jeugdinternational met Angolese roots gezien als een serieuze concurrent voor spits Jelle Goselink, na het vertrek van Thomassen was de spoeling op die positie ook dun. ,,Jossué is voor zijn leeftijd fysiek sterk en maakt een gretige indruk”, analyseert Coolen.

Volledig scherm Jossue Dolet wordt voor één jaar gehuurd van KV Mechelen, hij is de zesde speler die overkomt van de samenwerkingspartner. © AA Gent

Serieuze belangstelling

Volgens de technisch manager is Helmond Sport nu ‘in principe’ ook klaar op de transfermarkt: de selectie telt 22 spelers, van wie drie doelmannen. Onlangs was er nog serieuze belangstelling voor vleugelverdedigers Dean van der Sluijs en Boyd Reith, maar zij spelen vooralsnog gewoon in Helmond. Of gaat er toch nog iets gebeuren op de laatste dag van transfermarkt? Coolen: ,,Zeg nooit nooit, maar met deze groep gaan we het nu in principe doen.”

Overzicht transferperiode Helmond Sport Nieuw: Havekotte (MVV), Van der Meer (Excelsior), Goselink (Almere City FC), Van Landschoot (Lierse SK), Seys (Excelsior Rotterdam), Lont (Feyenoord), Bukusu (gehuurd van NEC), Bosiers, Houttequiet, Breugelmans, Lion, De Bie, Dolet (allen gehuurd van KV Mechelen), Hendrikx (VVV-Venlo), Van Hove (Roda JC), Fosu-Mensah (zonder club), Azmi (Jong FC Utrecht). Doorlopend contract: Vereijken, Van Keilegom, Van der Sluijs, Reith, Mantel. Vertrokken: Van Gassel (Excelsior), Koot (n.n.b.), Joppen (Roda JC), Van Hoorenbeeck (KV Mechelen), Stans (n.n.b.), Dzepar (MVV), Van der Vorst (OSS’20), Respen (EVV Echt), Theunissen (n.n.b.), Duijvestijn (Almere City FC), Loukili (Riga FC), Thomassen (De Treffers)