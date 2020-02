Helmond Sport heeft verdedigers weer terug voor uitwedstrijd tegen NEC: ‘15de plek is ons streven’

voorbeschouwingWil Boessen houdt ondanks een reeks van 14 wedstrijden op rij zonder zege de moed erin bij Helmond Sport. Vrijdag wacht tegen NEC de volgende mogelijkheid op een ommekeer. ,,Het is duidelijk dat we zo snel mogelijk van die laatste plek af moeten. Het staat ook dicht bij elkaar.”

FC Dordrecht staat op gelijke hoogte, maar heeft een beter doelsaldo. Verder heeft Roda JC drie punten meer en staan Jong PSV en TOP Oss vier punten boven Helmond Sport. Boessen had het liefst meegestreden om een plek in de middenmoot, maar heeft zijn doelen gaandeweg het seizoen bijgesteld. ,,De play-offs zijn voor ons gewoon onhaalbaar gebleken. We gaan nu voor de 15de plek, daarvoor hebben we nog 13 wedstrijden”, stelt de coach.

Ten opzichte van de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior (1-4) heeft hij ook weer wat meer te kiezen. Centrale verdedigers Ferry de Regt, Jeroen Verkennis en Nick de Louw keren terug in de wedstrijdselectie, de kans is groot dat de eerste twee opnieuw het centrum vormen in Nijmegen. Verder ontbreken doelman Senne Vits (voet) en Dean Koolhof (knie) nog altijd. Bodi Brusselers is er ook niet bij wegens koorts, verder kreeg Bram Zwanen, die al langer kwakkelt met blessureleed, deze week een nieuwe tik op zijn enkel en is hij voorlopig nog uit de roulatie.

‘Waar gaat het over?’