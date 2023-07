Helmond Sport heeft voormalig FC Eindhoven-speler en Marokkaans jeugdinternational op proef

Janssen is een oude bekende op De Braak, hij speelde in het verleden nog in de jeugdopleiding van Helmond Sport, maar die werd destijds opgedoekt, waardoor de verdediger uit Eindhoven naar FC Eindhoven trok. Aan de Aalsterweg brak hij ook door en speelde hij 61 wedstrijden, afgelopen seizoen was Janssen nog basisspeler in de play-offs. Zónder contract. Toch nam FC Eindhoven afscheid van de verdediger, die onlangs ook al even stage liep bij Lierse SK.