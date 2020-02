Helmond Sport heeft weer geen schijn van kans

Dat dit Helmond Sport aan een verloren seizoen bezig is, wordt iedere week ietsje meer duidelijk. Ook in de voorbereiding op de wedstrijd tegen NEC probeerde trainer Wil Boessen er met zijn spelers weer iets van te maken, maar zoals zo vaak dit seizoen was het een kansloze missie. En dan vooral omdat de ploeg zelf in negentig minuten geen enkele fatsoenlijke kans wist te creëren. ,,We waren te zwak om NEC pijn te doen", zei Boessen. Daar zat geen woord Spaans bij.